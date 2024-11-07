Стало известно о проблемах в семье Галкина*

А Алла Борисовна не уйдет от мужа после того, что он натворил?

© Popcake.tv

Слухи о том, что пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на грани распада длятся с момента отъезда знаменитостей и если на протяжении долгого времени у публики не было оснований думать, что это может быть правдой, слова продюсера Сергея Дворцова дали понять, что паре действительно сейчас может быть некомфортно. В первую очередь, финансово.

По словам мужчины, у юмориста дела совсем плохи и как бы он не старался сохранить свое положение, ему это не удается. Потому что сравнивать возможность гастролей по России с постоянной сменой городов и редкие выступления в Европе невозможно.

«До того, как Галкин был признан иноагентом, он зарабатывал по 9 – 10 млн рублей за корпоратив. Плюс зарплата на телевидении и реклама в соцсетях. А сейчас у Максима остались только крошечные европейские залы, в которых он дает концерты“, — высказался он, объяснив, что выступать в европейских государства не получается из-за маленькой численности приходящих гостей.

Сделал концерт – передохни пару лет, чтобы в следующий раз набрать новую публику, причем полный зал. В противном случае на ивенты Макса будут приходить только самые преданные поклонники. Утрированно, человек 5. Проблема состоит также в том, что за недвижимость и все имущество в РФ приходится платить немаленькие деньги. Как бы Галкин не хотел забыть про жизнь в России, у него это не получается. Деньги утекают рекой.

“Только за обслуживание пустого замка они платят по миллиону рублей в месяц. Там же до сих пор охрана и садовник работают. Помимо замка, у них еще три квартиры в Москве”, — добавляет Дворцов, уверенный в том, что из непростого финансового положения просто так не выкарабкаться.

Но должен же предприимчивый пародист что-то придумать, чтобы не оставить своих наследников и привыкшую к роскошествам жену без средств для существования? По крайней мере, выбора у главы семьи нет. Придется выкручиваться!

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации