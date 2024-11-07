Музыкант Гарик Сукачев лишился водительских прав на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Мещанского района Москвы.

Кроме того, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, пишет агентство. Постановление суда было обжаловано, однако столичный суд не нашел нарушений. Решение вступило в законную силу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сына продюсера Юрия Айзеншписа Михаила оштрафовали за езду без прав по Москве. Отмечалось, что 31-летний автомобилист нарушал правила дорожного движения, пока не лишился водительского удостоверения, однако продолжил ездить.

Иск в московский мировой участок в отношении Айзеншписа-младшего приходил дважды — 29 августа и 25 сентября. В результате ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. До этого Михаил был пойман на хранении наркотиков, а также денег неизвестного происхождения.