Экс-гитарист Whitesnake Адриан Ванденберг объяснил большой перерыв в карьере

После роспуска рок-группы Whitesnake в 1998 году ее бывший участник на 15 лет оставил сцену.

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В передаче Alma Hard артист рассказал, что в 1999-м у него родилась дочь. Когда малышке исполнилось три года, у Адриана разладились отношения с ее матерью. Тогда исполнитель и понял, что хочет стать важной частью жизни дочки. Ванденберг решил 10−11 лет жить за счет своих картин, пока девочка не станет достаточно взрослой и он сможет объяснить ей, чем раньше занимался.

Только когда дочь подросла, музыкант, соскучившийся по прежней деятельности, создал собственный коллектив Vandenberg's MoonKings. В 2014-м команда выпустила дебютный одноименный альбом.

По словам рокера, девушка посчитала его профессию «крутой».

«В ее школе были дети, которые говорили: "О, это твой папа? Он знаменитый, у него длинные волосы"», — поделился Адриан.

На счету Vandenberg’s MoonKings три пластинки, последняя из которых увидела свет в 2018-м. В 2020-м гитарист возродил свой давний проект — группу Vandenberg.

В прошлом году вышел посмертный трек экс-гитариста Whitesnake Берни Марсдена.