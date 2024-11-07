Кто из голливудских звезд «переобулся» после победы Трампа

Американские звезды активно поддерживали на президентских выборах кандидата от демократов Камалу Харрис и даже грозились уехать из страны в случае победы республиканца Дональда Трампа. Что изменилось после оглашения результатов, разбиралось российское видеоагентство Ruptly.

Выборы в США прошли 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе, когда стало известно, что он набрал 277 голосов выборщиков. В свою очередь вице-президент США Камала Харрис после того, как стало ясно, что она проигрывает президентскую гонку, отказалась выступать перед своими сторонниками-демократами, а ее вечерника в честь выборов завершилась досрочно.

Кандидата от Демократической партии Харрис поддержали многие знаменитости, в том числе Бейонсе, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри, Карди Би и Тейлор Свифт. А ярая противница Трампа актриса и ведущая Вупи Голдберг после предыдущей победы республиканца отказалась произносить его имя во время участия в телепрограмме.

Перед нынешними же выборами она предупредила, что может уехать из США, если Трамп вернется в Белый дом, так как вполне «может себе это позволить». Сам Трамп поделился мемом, в котором утверждалось, что Голдберг переедет в Канаду, если он выиграет президентскую гонку.

Однако после выигрыша республиканца Голдберг не собрала чемодан и не покинула страну, заметив, что у нее контракт и она «будет там, где ее хотят видеть».

А звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в 2016 году утверждавший, что «определенно переехал бы в Ванкувер или Канаду», если бы Трамп стал президентом, в этом году и вовсе пожелал ему успехов в предвыборной гонке.

Никто из знаменитостей, активно выступавших против Трампа, похоже, не спешит сесть в самолет и бежать из страны, констатировало агентство.

Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск посоветовал всем, кого шокировала победа Дональда Трампа на выборах президента США, сменить источники информации. По словам Маска, почти все традиционные основные СМИ лгали по поводу республиканца, и именно поэтому его победа оказалась для многих шоком.