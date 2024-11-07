Цыганова поддержала ограничение гонораров артистам до 1 млн рублей

Российским артистам следует умерить финансовые запросы, особенно если речь идет о концертах, которые проводятся за счет муниципальных бюджетов, считает певица Виктория Цыганова. В беседе с 360.ru она поддержала инициативу Госдумы ограничить гонорар исполнителям суммой до 1 млн рублей.

Певица рассказала, что сама в последнее время заключала контракты на выступление на благотворительных условиях.

«Конечно, у артистов огромный райдер, потребности и запросы. Скромнее надо быть», — отметила она.

Что касается сопутствующих расходов, то, по словам Цыгановой, она возит с собой музыкантов, но при этом может уложиться в небольшие траты. А миллионы за выступления лучше тратить на больницы или раненых, а не шиковать, убеждена исполнительница. Важно, что увидеть выступление того или иного певца хотят далеко не все россияне, поэтому за счет выделяемых на это средств лучше строить детские площадки или закупать протезы для раненых в ходе СВО бойцов, подчеркнула она.

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект об ограничении гонорара артистам суммой в 1 млн рублей. Излишки предлагается направить на развитие образования и здравоохранения. Также депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков, подчеркнув, что артист не должен за часовое выступление получать больше, чем участник СВО за месяцы службы.