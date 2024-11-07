Стало известно о многомиллионных убытках бизнеса Анастасии Решетовой

Модель Анастасия Решетова закрывает свой второй бизнес за год из-за многомиллионных убытков. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Модель создала ООО «ГЕЙША АНДЕР» в 2020 году вместе со своей сестрой Валентиной. Женщины на протяжении четырех лет выпускали нижнее белье сегмента «доступной роскоши». Однако в 2023 году фирма Решетовой ушла в минус на 13 млн рублей. Сейчас компания находится в процессе ликвидации.

В июле стало известно, что Решетова закрыла свой бренд косметики. ООО «Багира Косметик» просуществовал с 2022 года, но оказался убыточным.

Теперь, отмечает SHOT, у модели осталась одна действующая компания. Ее ООО «ХАЙП» занимается развитием салонов красоты и предоставляет косметические и парикмахерские услуги.

Генеральным директором фирмы является сестра Решетовой, которая на данный момент проживает в Испании. По данным канала, в последний раз этот бизнес принес семье модели прибыль в размере 1,8 млн рублей.

Анастасия Решетова стала известна после того, как в 2014 году завоевала титул «1-я Вице-мисс России». В том же году она познакомилась с рэпером Тимати, от которого родила сына Ратмира в 2019-м. Спустя год после рождения первенца пара объявила о расставании.