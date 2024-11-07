Мосгорсуд оставил Лерчек под домашним арестом

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) останется под домашним арестом на время следствия.

© Российская Газета

"Постановление Троицкого городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласили решение на заседании Мосгорсуда.

Напомним, что Лерчек обвиняется в незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей, дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ.

Под домашним арестом Лерчек находится с санкции Троицкого районного суда. В своей апелляционной жалобе представители просили заменить меру пресечения на менее строгую, но суд им отказал.