Айза назвала стоимость своего дома на Бали

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что купила свой дом на Бали за 100 тысяч долларов (около 9,8 млн рублей). Об этом она заявила в своем микроблоге.

Бизнесвумен собирается сдавать жилье за 3500-4000 долларов в месяц.

«А это самый просто дом без бассейна», — уточнила знаменитость.

Инфлюэнсерша отметила, что решила приобрести недвижимость на Бали из-за высоких цен на аренду. Бывшая супруга Гуфа платила порядка 9 тысяч долларов в месяц.

«Я поняла, что так долго я не проживу и что я просто останусь без денег через пару недель! Плюс мои дети (особенно Сэм) с трудом меняют место жительства. Для него это шок. И я решила, что я обязана обеспечить детям комфорт!», — высказалась Айза.

Айза прославилась благодаря браку с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). В их союзе родился сын Сэм. Блогерша уточнила, что причиной разрыва стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость артиста.

Предпринимательница также воспитывает сына Элвиса от второго брака с предпринимателем Дмитрием Анохиным.

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