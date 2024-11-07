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«Больше чем звезды»: кто пришел на церемонию OK! Awards

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Режиссер Жора Крыжовников, певец Филипп Киркоров, актриса Анастасия Красовская, актер Никита Кологривый (слева направо) на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Режиссер Жора Крыжовников, певец Филипп Киркоров, актриса Анастасия Красовская, актер Никита Кологривый (слева направо) на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров и актриса, певица Маргарита Овсянникова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Певец Филипп Киркоров и актриса, певица Маргарита Овсянникова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ксения Суркова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Актриса Ксения Суркова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Зара перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Певица Зара перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актер Никита Кологривый на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Актер Никита Кологривый на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Светлана Степанковская перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
6/30
Актриса Светлана Степанковская перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Елена Николаева перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
7/30
Актриса Елена Николаева перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Елизавета Арзамасова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
8/30
Актриса Елизавета Арзамасова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анастасия Красовская перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
9/30
Актриса Анастасия Красовская перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актриса Юлия Пересильд перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
10/30
Актриса Юлия Пересильд перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
11/30
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Жора Крыжовников с супругой и главный редактор журнала «ОК!», телеведущий Вадим Верник (справа) перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
12/30
Режиссер Жора Крыжовников с супругой и главный редактор журнала «ОК!», телеведущий Вадим Верник (справа) перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Алексей Чадов перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
13/30
Актер Алексей Чадов перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Снигирь перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
14/30
Актриса Юлия Снигирь перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Художественный руководитель Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Художественный руководитель Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Севиль Валиева перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
16/30
Певица Севиль Валиева перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Максим Лагашкин перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
17/30
Актер Максим Лагашкин перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Хлынина перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
18/30
Актриса Юлия Хлынина перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певцы Асия (Анастасия Алентьева) и Звонкий (Андрей Лысков) перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Певцы Асия (Анастасия Алентьева) и Звонкий (Андрей Лысков) перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актрисы Юлия Хлынина и Александра Ребенок (справа) перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Актрисы Юлия Хлынина и Александра Ребенок (справа) перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Григорий Верник перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
21/30
Актер Григорий Верник перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
22/30
Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Святослав Рогожан и Мила Ершова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
23/30
Актеры Святослав Рогожан и Мила Ершова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Дарья Мороз перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
24/30
Актриса Дарья Мороз перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Певец Амирчик (Амирхан Батабаев) на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
25/30
Певец Амирчик (Амирхан Батабаев) на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Снигирь на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
26/30
Актриса Юлия Снигирь на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Ярослав Могильников на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
27/30
Актер Ярослав Могильников на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Лариса Долина на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Певица Лариса Долина на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анна Чиповская на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Актриса Анна Чиповская на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актриса Ксения Трейстер перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года
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Актриса Ксения Трейстер перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звезды» в Four Seasons Hotel Moscow, 06 ноября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве состоялась девятая церемония награждения премии ОК! Awards под девизом «Больше чем звезды». В этом году в рамках мероприятия вручены награды в 12 категориях, среди которых «Главный герой. Музыка», «Главный герой. Кино. Актер» и «Родители года».

Особое внимание привлекла звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, которая впервые появилась на публике после рождения второго ребенка. Вместе с мужем Максимом Белбородовым она выбрала элегантные наряды черного цвета, а платье актрисы было украшено пайетками. На красной дорожке также появились рэпер ST (Александр Степанов) и его жена Ассоль. Ассоль поразила всех в белоснежном платье с воланами, а ST выбрал стильный черный костюм.

Среди гостей была и певица Ани Лорак, с которой журналисты не могли не поговорить о ее грядущей свадьбе с Исааком Виджраку. Ответила Лорак лаконично: «Поживем — увидим».

Одним из ярких моментов вечера стало объявление победителей в номинациях. Филипп Киркоров вручил награду в категории «Новые лица. Музыка» певице Асии, а Влад Топалов и Регина Тодоренко наградили Ассоль и ST титулом «Родители года». Приз за лучшую роль в сериале достался Никите Кологривому за его работу в «Комбинации». Награду за «Событие года» получил популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — за него наградили режиссера Жору Крыжовникова, актера Сергея Бурунова, Леона Кемстача, Славу Копейкина и других звезд сериала. Завершилась церемония выступлением группы Uma2rman.

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