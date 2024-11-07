Пластический хирург раскрыла секрет молодости Дмитрия Маликова

Пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила, что секрет моложавого вида певца Дмитрия Маликова заключается в «офигенной генетике». Ее слова передает сайт «Страсти».

«Вообще, я думаю, что он так хорошо выглядит, потому что он добрый человек. Вот правда. Он всегда улыбается», — заявила она.

Байрамукова считает, что в миловидном лице артиста отражается его внутренний мир. Хирург отметила, что Маликов не был замешан в скандалах шоу-бизнеса и нечасто выясняет отношения с коллегами публично.

Также врач уверена, что Маликов не прибегал к помощи пластических хирургов ради сохранения молодости. Кроме того, считает эксперт, исполнитель не прибегает к суперглубокому уходу, а просто ежедневно следит за собой, иногда обращаясь за помощью к массажисту лица.

В октябре 2023 года Дмитрий Маликов признавался, что привык держать себя в форме с помощью физических нагрузок. Для поддержания формы артист играет в футбол, а залогом красивого тела певец считает общую физическую подготовку, хорошее настроение и любовь к людям.