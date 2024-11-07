Не раз публично выяснявшие отношения Бородина и Собчак помирились

Телеведущую Ксению Бородину и журналистку Ксению Собчак заметили вместе на вечеринке Big Art Festival в Дубае, несмотря на давний конфликт знаменитостей. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание предполагает, что звезды помирились, так как на мероприятии они мило разговаривали друг с другом, а также Бородина познакомила Собчак со своим новым избранником Николаем Сердюковым.

О том, что между телеведущими напряженные отношения, известно еще со времен их совместной работы на реалити-шоу «Дом-2». Но даже после проекта знаменитости не раз обменивались публичными колкостями в адрес друг друга.

В 2023 году Собчак резко ответила на совет Бородиной по поводу ее стиля. Она призвала экс-коллегу не помогать ей с выбором одежды и напомнила, что когда-то та «одевалась на Черкизоне». Затем Бородина жаловалась, что Собчак самоутверждается за ее счет.

В апреле 2024 года Бородина на шоу «Дерзкая готовка» вспоминала, что ей местами было сложно работать с журналисткой Ксенией Собчак. Телеведущая признавалась, что «задышала», когда коллега покинула «Дом-2».