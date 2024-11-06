Певица Полина Гагарина купила собственную студию

Певица Полина Гагарина заявила, что исполнила долгожданную мечту. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Полина Гагарина купила собственную музыкальную студию.

«У меня теперь есть собственная огромная нереальная студия записи. <…> Мы сможем и репетировать, и записывать песни. Так что, сбылась мечта. Поздравляю себя», — рассказала Гагарина.

Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году брак распался. В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года они развелись.

Сын Гагариной в 2021 году успешно окончил музыкальную школу и несколько раз он выступал с матерью на концертах. Артистка исполняла песни под аккомпанемент юноши. У Кислова уже есть своя студия, где он готовит аранжировки для музыкальных произведений.

Недавно Полина Гагарина рассказала, что ее сын поступил в институт на бюджет. При этом артистка не уточнила, где именно будет учиться Андрей Кислов.