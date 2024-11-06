Уехавший из России комик Оганисян рассказал о связанных с заработком сожалениях

Уехавший в Армению популярный стендап-юморист Гарик Оганисян посетовал, что мог бы зарабатывать на творчестве гораздо больше, если бы остался в России. Об этом артист рассказал в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

© YouTube / air stand-up club

Комик признался, что многие его коллеги получают очень солидный доход, выступая с шоу в российских городах. Юморист отметил, что раньше мечтал содержать всех своих родных и близких, однако теперь точно он не сможет такого себе позволить.

— Я что-то пытаюсь, что можно, но не так, как это было бы в России, — отметил Оганисян.

Стендап-юморист Константин Пушкин признался в необходимости вносить изменения в свои шутки в монологах после задержания его коллеги и друга, юмориста Дмитрия Гаврилова.

10 сентября Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде по делу о возбуждении ненависти. До этого, 6 сентября, начался тур комика по России, он уже выступил в Ижевске и Казани. Выступление в Нижнем Новгороде должно было состояться 8 сентября, однако комика задержали до концерта.

16 августа Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование против уехавшего из страны популярного комика Славы Комиссаренко. Уточняется, что стендап-комика обвиняют в клевете и оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко.