Составлен список артистов, которые могут уехать из России в 2025 году

Некоторые российские артисты на протяжении длительного времени не выступают на родине. Кто из них может уехать из России в 2025 году, почему?

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Кто из артистов может покинуть Россию в 2025 году

Покинуть Россию в 2025 году может планировать заслуженный артист России Данила Козловский, который после начала спецоперации назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». Позиция актера повлекла за собой скандал, на фоне которого он взял творческую паузу.

В 2024 году Козловский вернулся к творческой деятельности, однако на настоящий момент он выступает только за границей. На январь 2025 года у него запланированы гастроли с музыкальным спектаклем FRANK в Дубае. Об этом Козловский сообщил в соцсетях, из-за чего поклонники в комментариях предположили, что в следующем году он может уехать из России навсегда. Подтверждения этой информации нет.

По данным СМИ, покинуть Россию в следующем году также могут телеведущий Иван Ургант и блогер Анастасия Ивлеева, которые за последний год ни разу не участвовали в светских мероприятиях на родине и не вернулись на российское телевидение.

Уехать из России также может народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Она в 2023 году уволилась из театра «Современник» и с того момента регулярно выезжала из страны: актриса гастролирует со спектаклем «Мой внук Вениамин», где у нее главная роль.

«За границей России пока не закрыли железный занавес, я могу играть», — признавалась она в разговоре с пранкерами Telegram-канала «Телега ONLINE».

Поклонники в соцсетях уверены, что вскоре Ахеджакова эмигрирует. Однако подтверждения этой информации нет.

Заслуженный артист России Леонид Агутин планирует покинуть Россию в 2025 году в связи с гастролями в Узбекистане, которые запланированы на март, рэпер Баста в январе с концертом отправится в Дубай, а исполнитель Jony в мае того же года улетит из РФ выступать в Латвию.

Певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина запланировала отъезд из России на январь 2025 года. В первых числах месяца у нее состоятся выступления в Таиланде и на Бали.

Народный артист РФ Сергей Маковецкий вместе с актрисой Мариной Александровой планирует уехать из России в апреле следующего года в Испанию. Они будут гастролировать со спектаклем «Папа».

Кто из артистов покинул Россию в 2024 году

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте покинула Россию в 2024 году после того, как в марте сорвались ее гастроли по российским городам. Певица в интервью RTVI заявила, что покидает родину до «лучшей жизни».

«В Петербурге концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала она.

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков тоже уехал из России в 2024 году. Певец некоторое время жил в Америке, однако в июле текущего года, как сообщает KP.RU, вернулся в Москву. Позднее он вновь улетел в Штаты, где в настоящий момент готовится к гастролям в Нью-Йорке и Майами.