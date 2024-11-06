Назван самый дорогостоящий исполнитель на Новый год

Певец и шоумен Филипп Киркоров стал самым дорогостоящим артистом на Новый год, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Киркоров выступит в зале «Барвиха Luxure Village». В этом же заведении с концертом выступит певица Анна Асти.

Звезды покажут свои шоу с лучшими хитами, с высокой долей вероятности будет песня дуэтом, отметили журналисты.

Билеты за столиками у сцены стоят от 220000 до 295000 рублей, чуть дальше стоимость немного уменьшается: от 85000 до 190000 рублей. В стоимость билета также входит не только концерт, но и шоу-программа. Вместе с тем, ужин придется оплачивать отдельно.

Ранее критик и продюсер Евгений Бабичев предположил, что «космические деньги» в Новый год заработают певица Instasamka (Дарья Зотеева) и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.