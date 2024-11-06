Композитор Влади предложил изучать советские песни вместо SHAMAN в школах

Вместо песен SHAMAN в школах нужно изучать значимые советские произведения, которые и сейчас звучат актуально, выразил мнение в разговоре с НСН музыкант и композитор Олег Влади. По его словам, музыкальные шедевры времен СССР нужно актуализировать.

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В советское время много написано произведений, которые пережили непростое время и перешагнули в нашу реальность, сохранили искренность, подачу. Эти фильмы смотрят, эту музыку слушают, люди находят там какое-то зерно, которое помогает жить и сейчас. <...> Нужно такие песни возвращать и актуализировать, — подчеркнул композитор.

Он добавил, что решение о включении песен в школьную программу должны предпринимать специалисты Минкультуры и Минобрнауки, опираясь на нормативы и художественную ценность произведений.

Мнений деятелей искусства в этом вопросе явно недостаточно. При этом одним из критериев отбора может стать актуальность песен и то, как они пережили время, подытожил Влади.

Ранее на уроках музыки в читинских школах начали изучать песню SHAMAN «Я русский» наряду с классической музыкой. Ученики седьмых и восьмых классов анализируют композицию и исполняют ее хором на занятиях. Учителя считают, что такой подход способствует увлечению молодежи музыкой.