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Певец Александр Серов бесплатно выступил на дне рождения Собчак

Певец Александр Серов признался в беседе с изданием «Абзац», что телеведущая Ксения Собчак не заплатила ему за выступление на ее дне рождения.

Серов раскрыл, сколько Собчак заплатила ему за выступление на дне рождения
© РИА Новости

Серов объяснил, что спел бесплатно. По словам артиста, каждая песня прошла на ура.

«Потому что люди радовались, пели все. Ну, замечательно. Я под большим впечатлением и благодарен Ксении Анатольевне за приглашение», — поделился исполнитель.

5 ноября Собчак провела вечеринку по случаю своего дня рождения. На мероприятии появилась певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Артистка опубликовала в соцсетях фото с именинницей и поблагодарила ее за многолетнюю дружбу.

Известно, что Собчак поддержала Глюкозу после задержания в аэропорту Шереметьево. Певицу заподозрили в употреблении наркотиков. Тогда Собчак заявила, что в видео, предоставленном Глюкозой, артистка — «абсолютно в адеквате».

Глюкоза рассказывала, что в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее и планировали задержание. По словам певицы, «один влиятельный» человек подал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

Шоу-бизнес
Александр Серов
Ксения Собчак
Аэропорт Шереметьево