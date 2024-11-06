Телеведущий Ивлев зарегистрировал товарный знак

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа», следует из данных системы «Онлайн Патент».

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Теперь Ивлев может наладить выпуск канцелярских товаров, например, учебники, открытки, авторучки, карандаши и так далее.

В начале года Ивлев рассказывал, что планирует запустить проект «Ангелы шефа», но деталей не раскрывал.

Ранее Роспатент отказал музыканту Вадиму Самойлову в регистрации товарных знаков «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи», напоминает «Свободная пресса».