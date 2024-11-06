Тимати рассказал подробности о вечеринках P. Diddy

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) признался во «ВКонтакте», что несколько раз посещал вечеринки P. Diddy.

Тимати признался, что на вечеринках рэпера видел «весь цвет американского цветного шоу-бизнеса» — Jay-Z, Бейонсе. Он отметил, что мероприятия проходили «чинно-спокойно». Гостям разливали шампанское и подавали черную икру. Юнусов заявил, что не видел никаких оргий и «сыпавшихся с небес наркотиков» на вечеринке.

Тимати добавил, что на мероприятиях, где он побывал, также не было несовершеннолетних. На тот момент рэперу было 27 лет. Он сказал, что гости были гораздо старше его.

«Никаких диких оргий не было. <…> Да, кто-то что-то курил, кто-то выпивал. Но не могу сказать, что я видел вечеринки, о которых пишут в интернете, где в клетках заперты женщины, с раздетых девчонок кто-то ест суши, есть какие-то несовершеннолетние и толпы нанятого эскорта. Ничего я не видел», — рассказал певец.

17 сентября P. Diddy арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.