Айза-Лилуна Ай раскрыла правду о состоянии Гуфа в рехабе: «Произошло страшное»

Пару недель назад Гуф влип в новый скандал, с тех пор лежит в наркологической клинике. Информация о том, как у рэпера дела, поступает разная: пишут, что у Алексея галлюцинации на фоне отказа от запрещенных веществ, а еще он пытался сбежать. Сейчас музыкант якобы носит специальный браслет и лежит в одиночной палате с решетками на окнах.

В стороне от инцидента, как всегда, не осталась его бывшая возлюбленная Айза-Лилуна Ай. Она возмущена тем, что по Сети гуляют подобные слухи, ведь на самом деле Гуфу, по ее словам, становится лучше.

«Ему подобрали правильное лечение, с ним хороший врач-психиатр, и поэтому мы все выдохнули и молимся, что ему намного лучше. Он приходит в себя», — поделилась блогер с Voice.

Айза добавила, что Гуфу поставили диагноз, который требует медикаментозного лечения, отсутствия стресса и правильного режима сна.

Этот срыв, как и предыдущие, по словам девушки, связан не с приемом алкоголя или запрещенных веществ, а с переутомлением и стрессом. Айза подчеркнула, что в обычном состоянии Гуф не проявляет насилия, и нет, она не защищает бывшего, а констатирует факт: он болен и лечение нужно ему на протяжении всей жизни, но не в рехабе.

«Произошло страшное. Он не помнит эти состояния психоза или, как говорят врачи, состояние мании. Он никогда не дерется и никогда не проявляет насилия в своем обычном состоянии», — поделилась блогер.

По словам Айзы, подобные срывы были у Гуфа и до их знакомства, но во время их отношений с ним такого не случалось. Девушка считает, что это связано с его режимом: «Я интуитивно всегда хотела, чтобы он ложился спать вовремя и все делала для этого. И я была его домом, где ему было очень уютно. Даже в Ice Baby он читает, что я не люблю, когда он не спит ночью. Я рада, что такого Лешу не застала, потому что это тяжело очень». Лилуна упомянула сестру Долматова Олю и назвала ее «лучшим ангелом-хранителем».

Сэм, 14-летний сын Гуфа и Айзы, как оказалось, в курсе происходящего. После злосчастной ночи, после которой на артиста завели уголовное дело, парень молился за отца. Певец, по словам девушки, звонил ей и сыну, как только у него начался психоз.

«Мы его успокаивали, оттягивали этот момент, когда его совсем унесет... Но случилось то, что случилось...» — вспомнила Лилуна.

Напомним, Ольга, сестра Гуфа, также опровергала информацию, поступающую в Сеть. Она отрицала попытку рэпера сбежать и подчеркнула, что он добровольно лег на лечение.

* Запрещен в РФ.