Лепс рассказал об отношении детей к его новой возлюбленной

Российский певец Григорий Лепс рассказал об отношении своих детей к его новой 18-летней возлюбленной. По его словам, из-за этого дети испытывают дискомфорт.

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На премии МУЗ-ТВ Лепс появился в сопровождении 18-летней девушки по имени Аврора Киба, которая оказалась его новой возлюбленной. Он имеет к ней серьезные намерения и даже рассчитывает на рождение детей. Тот факт, что Киба из богатой семьи, успокаивает певца, так как это говорит о том, что ей не нужны деньги вокалиста.

До этого романа музыкант был 20 лет женат на балерине Анне Шаплыковой, от которой у него трое детей. Артист не отрицает собственной вины в разводе, так как, по собственному признанию, он изменял супруге. При этом Лепс продолжает принимать участие в жизни своих детей, помогает им материально, по его словам, они ни в чем не нуждаются.

Однако певец признает, что окружение относится неодобрительно к его новому выбору. Вокалист понимает, что детям обидно, что их мать осталась одна.

— Наверное, все-таки они испытывают какое-то чувство дискомфорта. В некоторой степени, им действительно обидно и за маму, и за папу, так получилось… Я и родителей понимаю, и окружение понимаю, они, конечно, в шоке все, — цитирует музыканта Starhit.

12 октября СМИ сообщали, что Лепс заявил, что роман с Кибой может рано или поздно подойти к концу. По его словам, разница в возрасте «уж слишком велика».