Мошенники взломали аккаунт сына Армена Джигарханяна в день выборов в США

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актер Степан Джигарханян признался, что его аккаунт в соцсетях взломали в день американских выборов президента. Его слова передает mk.ru.

Проживающий уже многие годы в США Джигарханян-младший получил сообщение от якобы своего приятеля с просьбой проголосовать за его дочь. Актер перешел по ссылке, отдал голос, после чего его аккаунт украли.

«Не знаю, совпадение или нет, но мой аккаунт в день выборов взломали мошенники», — подчеркнул он.

Также Степан Джигарханян высказался о выборах в США и отметил, что проголосовал за своего кандидата. Джигарханян поделился, что выборы проходили по стандартной процедуре с разницей лишь в масштабе агитационной кампании. Актер выразил мнение, что в кампанию Камалы Харрис было вложено больше денег, поскольку все почтовые ящики были забиты листовками в ее поддержку.

Недавно в США завершилось голосование на выборах президента. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Дональд Трамп уже набирает 277. В связи с этим экс-лидер США уже объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США.