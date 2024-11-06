Уехавшего из России комика обокрали

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что у него украли кроссовки в спортзале. Историей он поделился в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube.

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По словам юмориста, ситуация произошла в первые месяцы после его эмиграции.

«Я еще по какой-то московской памяти вообще даже не думал, что надо вещи прятать в шкафчик в спортзале», — пояснил он.

Белый рассказал, что оставил брендовые кроссовки в раздевалке, а когда вернулся с занятий, они пропали. Комик сначала предположил, что его обувь могли переставить на время мытья полов, и обратился на ресепшен спортзала.

«Они на меня смотрели типа: "А что нелогичного? С каким вопросом ты к нам пришел вообще? Ты забыл кроссовки, их нет. Это Испания"», — поиронизировал он.

Ранее Белый сравнил менталитет россиян и испанцев. По его мнению, в Испании пожилые женщины любят краситься, наряжаться и выходить в свет для встречи с друзьями. Россиянки же, как правило, сидят дома и смотрят телевизор, заявил Белый.