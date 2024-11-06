Названо наказание для Милохина из-за неявки в военкомат

Telegram-канал Mash утверждает, что блогеру Дане Милохину грозит административное наказание за третью неявку по повестке. По данным Mash, блогера разыскивает красногорский военкомат.

По информации Telegram-канала, у Милохина сохранилась красногорская прописка. По этому адресу ему приходят повестки, но он пока не приходил в местный военкомат и не уточнял сведения о себе. По данным Mash, блогеру грозит штраф до 30 тысяч рублей за уже третью неявку.

В декабре Милохину исполнится 23 года. Mash отмечает, что блогер находится в прекрасной физической форме, но его близорукость оценивается в минус шесть диоптрий - призывники с такими показателями считаются ограниченно годными.

Осенью 2022 года Милохин уехал из России в ОАЭ. Позже во время стрима у другого блогера Милохин спел гимны РФ и Украины, за что его раскритиковали в России.

Когда в сентябре 2023-го Милохин вернулся в РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его в армию. Она отмечала, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», а служба в армии будет способствовать его патриотическому воспитанию. Вскоре блогер улетел в Дубай.