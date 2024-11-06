В Ереване отменен концерт оказавшегося в рехабе Гуфа

Концертный менеджер рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) рассказал, что в Ереване (Армения) отменен концерт музыканта. Об этом сообщает Super.

Оказавшийся в рехабе после дебоша в банном комплексе артист должен был дать концерт в столице Армении 16 ноября. Выступление в Москве, запланированное на 22 ноября, пока находится под вопросом.

Напомним, конфликт с участием Гуфа начался с того, что музыкант в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковной Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально артист снял баню на два часа и оплатил их, но позже попросил продлить на три часа. Помимо этого, Долматов требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, артист отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил правоохранителя. В результате против рэпера возбудили дела по статьям о мелком хулиганстве и грабеже с применением насилия.

Ранее стало известно, что у Гуфа начались галлюцинации в рехабе.