У известного российского режиссера нашли долги за капремонт

У известного российского режиссера и сценариста Анны Меликян нашли долги за капитальный ремонт дома в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По информации источника, Меликян не внесла взнос в размере чуть более 13 тысяч рублей за капремонт дома в столичном районе Хамовники, где приобрела квартиру вместе с мужем. Кроме того, режиссер проигнорировала напоминания сотрудников Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКРМД) о необходимости уплаты долга, в связи с чем те подали на нее в суд. При этом канал не уточнил, погасила ли Меликян задолженность к моменту публикации.

Ранее в ноябре стало известно, что в элитном пентхаусе актера Дмитрия Певцова в Хамовниках могут отключить холодную воду за долги за «коммуналку».