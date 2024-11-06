Прохор Шаляпин вступился за Сергея Лазарева после скандала на телешоу

Певец Прохор Шаляпин вступился за своего коллегу Сергея Лазарева после скандала на телешоу «Ну-ка, все вместе!». Его цитируют «Аргументы и факты».

В новом выпуске передачи Лазарев нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получат в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

«Сережа Лазарев всегда был наделен чувством справедливости. Он такой добрый парень, который проявляет себя с очень порядочной стороны», — размышляет Шаляпин.

По словам Шаляпина, он считает, что Лазарев выступал за настоящий талант. Кроме того, он не считает случившееся зазорным, даже если это рекламный ход проекта.

«Это развлекательное телевидение, которое, во всяком случае, несет с собой позитив и доброту. Новые лица мы видим, даются шансы ребятам молодым из регионов», — сказал он.

В спецвыпуске программы, посвященном 70-летию великого композитора Игоря Крутого, конкурсанты исполняли хиты Крутого в новой интерпретации и боролись за приз — песню от маэстро.

Один из ста судей, фониатр Лев Рудин, отказался поддержать Арпи Абкарян, и конкурсантка могла лишиться возможности получить 100 баллов и победить в этом выпуске. Тогда Лазарев исполнил прыжок с места и нажал кнопку за Рудина, покинувшего студию. В спецвыпуске победила Абкарян и еще одна исполнительница — Дарья Храмова.