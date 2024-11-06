Брежнева снизила ценник на корпоративы и согласилась петь на русском

Уехавшая из России певица Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы на два миллиона рублей и стала активнее брать заказы от россиян за границей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Вера Брежнева уехала из России вместе с композитором Константном Меладзе после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года знаменитости выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. В октябре того же года певица призналась, что развелась с мужем. Она рассказывала, что тяжело переживает расставание.

В настоящее время, по данным Shot, 42-летняя певица «берется практически за любое выступление» и готова приехать на частную вечеринку и по ходу тура, и вне других концертов. Рассматриваются любые страны, кроме России.

При этом расценки Веры Брежневой снизились с €75 тысяч (около 8 млн рублей) до €60 тысяч (около 6 млн рублей). Также артистка, продолжающая вести аккаунты в соцетях на украинском, на концертах готова говорить и петь хиты «Виа Гры» на русском, отмечает канал.

Брежнева попала в скандал, выложив фото без белья на фоне событий в мире

В райдере певицы указано, что она и ее помощник летают только бизнес-классом, а остальная команда в 12 человек экономом. Брежнева требует для себя и коллектива шторы блэкаут в номерах в гостиницах, спа-салон и спортзал. А в гримерке, помимо обычных требований к охране, розеткам и гримерному столику с хорошим светом, должны быть цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды, мясные и сырные нарезки. Особое внимание уделено питьевой воде, которая обязательно должна быть в стеклянных бутылках. Никакого алкоголя в райдере нет.

Напомним, что ранее украинский канал «1+1» вырезал выступление бывшей солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой из эфира новогоднего концерта. Свое решение руководство канала объяснило тем, что певица ранее выступала в России, а это может негативно сказаться на рейтингах программы.