Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, борется с галлюцинациями в рехабе. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что галлюцинации являются следствием ломки после отказа от употребления запрещенных веществ. Певцу кажется, что он в тюрьме, а не на лечении. В целом Долматов стал для клиники проблемным пациентом: бредит и кричит, чтоб его освободили из заключения.

Гуфа также оградили от внешнего мира. У него забрали мобильный телефон и запретили посещения, говорится в публикации.

Задержание, пропаганда наркотиков, СВО: где сейчас Гуф

На прошлой неделе артиста поместили в палату рехаба с металлическими решетками на окнах. Отмечается, что за несколько дней до госпитализации он стал «амбассадором» клиники, рекламируя ее в Интернете. Сейчас Гуф поселился в этом рехабе в Басманном районе столицы и ведет себя спокойно.

Ранее, 31 октября, в Telegram-канале Mash появилась информация, что рэпер Долматов якобы попросил срочно забрать его из рехаба по причине сильной ломки. По неподтвержденной информации, он постоянно нажимал на кнопку тревоги и пытался сбежать.

«Вечерняя Москва» рассказала о деталях очередной скандальной истории рэпера Гуфа. В отдельном материале собраны все главные новости вокруг истории в бане с наркотиками.