Кейт Миддлтон вернулась в спорт после химиотерапии

Принцесса Кейт Миддлтон возобновила тренировки после химиотерапии. Об этом сообщает Hello.

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Кейт Миддлтон вернулась в спортзал после нескольких месяцев химиотерапии.

«Насколько я понимаю, у Кэтрин все хорошо. Она вернулась к тренировкам в спортзале и делает все, что хотела», — сообщил инсайдер издания.

22 марта принцесса рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Кейт Миддлтон не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику.

9 сентября Миддлтон сообщила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Принцесса Уэльская отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.