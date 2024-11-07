Стало известно, кто спас Диму Билана во время урагана на Эльбрусе

Жена спасителя Димы Билана Мадина посетовала, что певец никак не поблагодарил ее мужа за то, что тот вытащил его автомобиль во время урагана на Эльбрусе. Слова женщины передает «Пятый канал».

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Находившийся неподалеку супруг Мадины Тахир Кучменов отбуксировал застрявший автомобиль знаменитости, несмотря на снежную бурю. В тот момент в машине находился только один водитель, поскольку, отмечает издание, Билан «бросил» своего работника, пересев в другой автомобиль.

Мадина возмутилась, что Билан не только не поблагодарил Кучменова, но даже пытался выдать себя за другого человека. Она подчеркнула, что водитель певца был вежливее — он даже предложил денежное вознаграждение в знак благодарности, от которого ее супруг отказался.

«Он обнял его, поблагодарил, сказал спасибо большое и уехал», — заявила жительница Кабардино-Балкарии.

Недавно Дима Билан сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что застрял на горе Эльбрус. Он попал в снежный ураган на высоте 2400 метров. Машина исполнителя застряла по дороге к горе. Артисту удалось благополучно добраться до места. Он и его команда целы и невредимы.