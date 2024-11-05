Лепс раскрыл, какое место в его жизни занимает алкоголь

Народный артист России Григорий Лепс в интервью фигуристу Роману Костомарову на RuTube рассказал, что в его жизни стало меньше алкоголя, чем в молодости. По словам звезды, он также не употребляет наркотики.

Конечно меньше. Это происходит примерно раз в 8-12 месяцев. Я могу уйти в себя. Наркотики я не употребляю давным давно, а выпивать выпиваю. Чувствую себя великолепно <...> Я пытаюсь начать учиться пить как нормальные люди, — сказал Лепс.

По словам певца, после панкреатита и язвы он переосмыслил свое поведение и свою жизнь и прийти в себя. Он также поблагодарил маму и врачей за то, что остался в живых.

Кроме того, Лепс подтвердил, что перенес четыре операции на связках. По словам артиста, он не умеет петь, поэтому надорвался. Он также признался, что делал операции в Париже.

Также Лепс выразил надежду, что его отношения с молодой возлюбленной Авророй Кибой продлятся как можно дольше. В настоящий момент Лепс ждет ее возвращения из Лондона, где девушка учится.

Ранее певец вошел в тройку лучших эстрадных исполнителей 2024 года по мнению россиян. Согласно данным ВЦИОМ, первое место занял SHAMAN (Ярослав Дронов), второе досталось Олегу Газманову. Лепс расположился на третьей строчке.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.