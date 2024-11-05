Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) сообщила в Telegram-канале, что находилась одна в московской квартире, когда там произошел пожар.

«Я благодарна богу, что вышла оттуда живая. Олега (мужа певицы — Олега Еропкина (Moneyken)) рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время», — поделилась исполнительница.

Зотеева призналась, что ей «было очень страшно», когда она увидела пламя в своей квартире. Певица поблагодарила всех, кто помог ей собрать вещи, после того как служба пожарной безопасности разрешила ей войти в дом.

«По ощущениям, мы вынесли миллион коробок со шмотом, еще столько же отправили на восстановление. Это был кошмар. Спасибо всем, кто был со мной в этот момент, без вас я бы до сих пор бы там вытаскивала бы из-под завалов личные вещи», — заявила она.

В посте Инстасамка восхитилась оперативной работой российских пожарных, которые приехали «моментально после звонка». Работники пожарной службы, отметила она, спасли ее памятные вещи (альбомы, картины, личные планеры), а также сохранили сценические костюмы.

Инстасамку освободят от компенсации ущерба, если в пожаре

Также Зотеева поделилась в личном блоге фотографией лежащего на полу коврика для йоги и подписала пост: «Мое спальное место на сегодня.»

4 ноября стало известно, что квартира Инстасамки едва не сгорела из-за неисправного камина. Речь шла о недвижимости певицы на Тверском бульваре, которую она арендует вместе с мужем за 550 тыс. рублей.