Авраам Руссо захотел получить от своего похитителя компенсацию

Певец Авраам Руссо подаст иск к одному из похитителей Владимиру Шестопалову с требованием выплатить компенсацию в размере 5,7 миллиона рублей за причинение морального вреда и сопутствующих затрат. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат артиста Алексей Алешкин.

По его словам, иск уже написан и будет подан сегодня или завтра.

«Самая окончательная сумма иска 5,7 миллионов рублей. Включает в себя, соответственно, что я уже говорил это моральный вред, сопутствующие затраты», — добавил Алешкин.

Также адвокат подтвердил получение документов из Пресненского суда и постановления о прекращении уголовного преследования Шестопалова, который является фигурантом дела о похищении певца в 2004 году. Алешкин отметил, что окончательное решение о выплате компенсации и ее размере примет суд.