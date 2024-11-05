Журналистка Ксения Собчак рассказала, что получила в подарок на день рождения ростовую фигуру президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, такой подарок ей сделала мать — сенатор Людмила Нарусова. Журналистка также показала видеоролик, на котором можно увидеть подарок — картонную фигуру Путина с букетом цветов. Как призналась Собчак, из-за плохого зрения она сначала приняла картонного президента за настоящего.

«С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ. ДР начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!!!», — написала она.

Ранее Собчак рассказала, что провела день рождения с сыном.