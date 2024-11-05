Ксения Собчак получила в подарок от сенатора-матери картонного Владимира Путина. Об этом журналистка рассказала в своём телеграм-канале.

Утром в день рождения Ксения зашла в гардероб и увидела перед собой президента. Надев очки, она рассмотрела гостя и поняла, что перед ней стоит всего лишь картонная фигура в полный рост. Журналистка отнеслась к подарку с юмором.

«Мама у меня лучшая на свете. Неодетая, лохматая выхожу и, с моим зрением минус четыре, вижу реального ВВ. ДР начался с тонуса во всём теле, скажу я вам! Вот что значит человек с хорошим чувством юмора!» — поделилась Собчак.

В 2023 году Совфед «жёстко предупредил» мать Ксении Собчак, сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову, которая засветилась на отдыхе в Испании.