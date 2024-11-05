Подольская прокомментировала произошедший во время концерта конфуз

Певица Наталья Подольская прокомментировала конфуз, который произошел во время ее выступления на сцене. Звезда в беседе с mk.ru призналась, что новенький участник подтанцовки просто растерялся, когда она закинула на него ногу для поддержки.

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Напомним, что недавно жена Владимира Преснякова попала в неловкую ситуацию на своем концерте. Она пела и хотела сделать поддержку вместе с танцором, закинула на него ногу, а он не смог ее поднять. Звезда даже опубликовала видео с конфузом у себя в соцсетях и посмеялась над собой, пошутив про вес.

«Эх, не поднять балерину...» – написала звезда.

Журналисты поинтересовались у артистки, что же случилось на самом деле. Подольская рассказала, что взяла на работу нового танцора.

«Там просто был парень на замене, и он забыл про эту поддержку. Я ему подаю ногу в полной уверенности, а он ее не ловит. Но это было так смешно. Я, конечно, хохотала, но вы бы видели, как переживал этот мальчик Артур», – поделилась артистка.

Наталья призналась, что долго думала – стоит ли ей выкладывать в общий доступ видео или нет. Но поклонники поддержали певицу.

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