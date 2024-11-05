Певица Глюкоза наняла 150 человек для ребрендинга

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) рассказала Telegram-каналу «Звездач», что над ее «музыкальным ребрендингом» работает команда из 150 человек. По словам певицы, ее мини-альбом готов на 70 процентов, его выпуск запланирован на декабрь.

В октябре стало известно, что Чистякова-Ионова изменила написание своего сценического псевдонима - Glukoza вместо Глюк’оZа. Певица подчеркнула, что сейчас работает над большим количеством треков со своей музыкальной командой.

«Это мое старое имя в новом исполнении. Если ребрендинг, то только музыкальный. Послушаете мои последние работы и в этом убедитесь», - заявила Чистякова-Ионова.

В июле певица оказалась в центре скандала. После ее выступления на Дне металлурга в Красноярске зрители пожаловались на странное поведение певицы и предположили, что она была нетрезва. Сама певица заявила, что последний месяц был сложным для нее из-за смерти бабушки.

Чистякова-Ионова сообщила, что ей пришлось обратиться к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты. Она заявила, что впервые в жизни принимала такие лекарства и не знала, как они на нее действуют.