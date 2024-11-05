38-летняя певица Глюкоза наняла 150 человек для ребрендинга. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, сейчас Глюкоза работает над новым музыкальным стилем и пишет песни. В этом ей помогает команда из 150 человек.

«Это мое старое имя в новом исполнении. Если ребрендинг, то только музыкальный. Послушайте мои последние работы и в этом убедитесь. Сейчас мы с моей музыкальной командой работаем над большим количеством треков», — высказалась артистка.

Знаменитость заявила, что премьера треков намечена на декабрь 2024 года.

Ранее психолог Станислав Самбурский указал на проблему в отношениях Глюкозы и ее дочки. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Эмир Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры. Он перестал выступать с группой два года назад.