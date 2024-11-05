Земфира* вышла на сцену с плакатом на украинском языке

Уехавшая в 2022 году из России певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) выступила на концерте в Амстердаме. Исполнительница хита «Хочешь» вышла на сцену к зрителям с табличкой «Дякую».

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Таким образом знаменитость, по-видимому, решила поддержать украинских фанатов. «Дякую» на русский переводится как «спасибо». Но слова благодарности зрителям певица решила передать таким необычным образом.

Когда Земфира* показала табличку на украинском языке, фанаты завизжали от восторга. После артистка начала петь, сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

48-летняя певица покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Она обосновалась во Франции со своей давней подругой Ренатой Литвиновой. Сейчас знаменитость выступает в основном в странах Европы. Один из ее недавних концертов в Берлине подвергся критике. Фанаты заметили, что Земфира* практически не старается на сцене, ее работу назвали халтурой. Зрители предположили, что она не готовится к выступлениям.

*(признана иноагентом на территории РФ)