Блогеру Портнягину разрешили не выплачивать треть многомиллионного долга

Блогеру Дмитрию Портнягину суд простил 40,6 миллиона рублей по делу о неуплате налогов. Это лишь треть всей суммы, которую блогер должен налоговой службе, сообщили в суде.

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«Задолженность по неуплате 40,6 миллиона рублей налогов сняли с предпринимателя Дмитрия Портнягина», — передает решение арбитражного суда Москвы «Известия».

Уточняется, что общая сумма, которую Портнягин просил снять с себя, составляет 100 миллионов рублей.

Блогера задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону. Он обвиняется в неуплате налогов на общую сумму более чем 124 миллиона рублей. Кроме того, он также совершал финансовые операции с полученными преступным путем деньгами, переводя на счета третьих юридических лиц более 91 млн рублей. По делу подозреваемого как соучастница также проходит его жена. Следователи провели обыски в рамках расследования в принадлежащих блогеру помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Позже в Следственном комитете России отметили, что Портнягин полностью возместил ущерб.

С 15 апреля блогер находился под домашним арестом. Однако позже суд изменил ему меру пресечения на запрет совершать определенные действия до 10 декабря.