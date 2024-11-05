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Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил в интервью ТАСС, что завершил музыкальную карьеру.

Кустурица завершил музыкальную карьеру
© РИА Новости

Последние концерты его группы прошли два года назад.

"Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось", - сказал он.

Однако, по его словам, после 25 лет совместного творчества группа завершила карьеру.

Кустурица отметил, что не интересуется современной и популярной музыкой, отдавая предпочтение классическим произведениям.

"Классическую музыку я признаю. Но в современной и популярной не нахожу ничего интересного для себя, не могу такое слушать", - отметил собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Эмир Кустурица