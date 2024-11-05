Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долгов, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным Telegram-канала, Гасанов погряз в долгах, его компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей.

«По иску бывших партнеров из торговой фирмы «Артпласт»: суд обязал «Банду» вернуть им ₽103 тысячи. Всего же на компании Гасанова сейчас висит четыре исполнительных производства на общую сумму ₽835 тысяч», — говорится в сообщении.

Гасанов открыл «Банда Фудс» в 2023 году, чтобы продавать «самые брутальные и фотогеничные» роллы. Однако бизнес держался около трех месяцев. После партнеры компании «Доставка 24» подали в суд на «Банду Фудс», заявив, что Гасанов задолжал им 645 тысяч рублей.

До этого арбитражный суд Москвы взыскал более 10 млн рублей с бывшей компании блогера Гусейна Гасанова по иску предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко.

Иск был заявлен о взыскании 9,9 млн рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов.

Ранее Гусейн Гасанов успел спасти квартиру в «Москве-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС.