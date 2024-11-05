Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова «Банда Фудс». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Гусейн Гасанов/vk.com

Компания блогера открылась весной 2023 года, проработала чуть больше года и закрылась. Летом иск против организации подала курьерская фирма «Доставка 24», представители которой развозили роллы. Суд постановил выплатить доставщикам 573 тысячи рублей по договору оказания услуг.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, в отношении фирмы Гусейна Гасанова появляются все новые исполнительные производства. В частности, суд обязал компанию вернуть 103 тысячи рублей торговой фирме «Артпласт».

Всего же на компанию Гасанова открыто четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей. А 1 ноября налоговая служба России заблокировала счета ООО «Банда Фудс».

Сам блогер, по данным СМИ, был должен ФНС почти 145 млн рублей. В начале лета Гасанову заблокировали счета в четырех банках. Налоговая требовала изъять у него апартаменты в «Москва-Сити» площадью 124 квадратных метра, Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и Chevrolet Tahoe 2022 года. Однако к августу долг был погашен.