Мошенники обманули помощницу Никиты Михалкова на 250 тысяч рублей

Мошенники якобы обманули помощницу Никиты Михалкова 77-летнюю Наталью Семенову на 250 тысяч рублей. По неподтвержденным данным, злоумышленники представились сотрудниками «Википедии». Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— 77-летней Наталье Семиной предложили дополнить страничку в интернет-энциклопедии. Во время разговора ее попросили «понажимать на какие-то кнопки на телефоне». Пенсионерка все сделала — так мошенники получили доступ к ее онлайн-банку и увели оттуда последние 250 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело, — пишет Telegram-канал Mash.

Ранее следователи допросили 16 свидетелей по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Дело слушалось в закрытом режима. Его рассмотрение продолжится 12 ноября.

«Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал о скандальной истории с обманом певицы Долиной. Мошенники заставили ее продать квартиру за 123 миллиона рублей и передать сумму злоумышленникам. По делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной проходят более 40 подозреваемых. Мошенническая схема злоумышленников распространялась от Москвы до Дальнего Востока.