Doves выпустили сингл Renegade

Манчестерская альт-рок-группа Doves представила слушателям новый трек Renegade. Известно, что он войдет в шестой полноформатный альбом коллектива Constellations For The Lonely, который должен увидеть свет 14 февраля 2025 года.

© Звук

Гитарист группы Джез Уильямс заявил, что будущий студийник будет «мрачным альбомом», так как коллектив начал писать его после отмены тура The Universal Want. Тогда Doves отказались от выступлений, чтобы вокалист Джими Гудвин cмог сфокусироваться на своем психическом здоровье, пишет NME.

"Я рассматриваю это как будущий соул-альбом для аутсайдеров. Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что вас понимают". Джез Уильямс, гитарист Doves

Из других новостей британской рок-музыки — The Cure выпустили долгожданный альбом Songs of a Lost World, который стал первой полноформатной работой коллектива за 16 лет.