Никита Михалков вновь стал прадедушкой

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья Степаненко впервые стала мамой, передает StarHit. Второй правнук знаменитого режиссера появился на свет 4 ноября.

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Летом Наталья Михалкова вышла замуж за предпринимателя Артема Степаненко и взяла его фамилию. В июле она делилась фотографиями с торжественной церемонии, а сейчас получает письма с поздравлениями по поводу рождения сына.

Внучка Никиты Михалкова предпочитает избегать внимания публики и редко дает интервью. Своего деда она называет гениальным и прекрасным человеком. Ранее Наталья призналась, что выросла в правильной семье, и в ней заложены необходимые ценности.

Впервые режиссер стал прадедом в 2018 году. Мальчика родила внучка Михалкова от старшего сына Степана Александра. Он получил имя Федор. Всего у Никиты Михалкова 11 внуков.

Ранее впервые стала мамой 42-летняя певица Сати Казанова. Артистка родила дочку от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. В социальных сетях звезда рассказала, что роды прошли в домашней атмосфере в перинатальном центре. Она описала этот момент как незабываемый и прекрасный.

Также пополнением в семье похвастался актер Стас Ярушин. У звезды «Универа» родился третий ребенок. Девочка появилась на свет в конце сентября.