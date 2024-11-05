Юрист раскрыл, придется ли Инстасамке заплатить за пожар в квартире

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) будет обязана возместить ущерб при пожаре в квартире на Тверском бульваре в Москве, если будет установлено, что она нарушила правила безопасности, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае, если недвижимость была застрахована, возмещение ущерба может взять на себя страховая компания.

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Если будет установлено, что Инстасамка нарушила правила пожарной безопасности или инструкции по эксплуатации камина, ситуация кардинально меняется. В этом случае, согласно статье 1064 ГК РФ, она будет обязана возместить весь причиненный ущерб, — рассказал эксперт.

По его словам, возмещение ущерба включает в себя восстановительный ремонт квартиры, ремонт поврежденных чердачных помещений, компенсацию ущерба соседям, если таковой имеется. Также собственнику необходимо возместить возможные убытки от невозможности сдавать квартиру на время ремонта.

Особое значение в данной ситуации имеет наличие страховки. Если квартира была застрахована (что весьма вероятно для элитного жилья в центре Москвы), страховая компания может взять на себя возмещение ущерба. Однако затем страховщик может подать регрессный иск к виновнику пожара, если таковой будет установлен, — подчеркнул Русяев.

Юрист отметил, что в данном случае также необходимо учитывать высокую арендную плату в размере 550 тысяч рублей в месяц и историческую ценность здания на Тверском бульваре. По его словам, принимая во внимание эти обстоятельства, сумма потенциального ущерба может оказаться существенной. Эксперт добавил, что в подобных случаях стороны часто прибегают к досудебному урегулированию, где стороны могут прийти к компромиссу.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что днем 4 ноября произошел пожар на крыше элитного дома на Тверском бульваре. По данным канала, квартиру, над которой произошел пожар, снимала Инстасамка примерно за 500 тысяч в месяц. Все жильцы были эвакуированы, но никто не пострадал.