Жена рэпера T-Killah подарила Ирине Шейк русские конфеты

Жена рэпера T-Killah, модель Мария Тарасова подарила Ирине Шейк русские конфеты. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

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Мария Тарасова посетила гала-вечер корейского бьюти-бренда d'Alba в Милане. Гостьей мероприятия также стала Ирина Шейк. В опубликованном ролике жена рэпера подошла к супермодели и вручила ей конфеты-батончики. По губам Шейк можно было прочитать, что та ответила: «Спасибо большое».

«В любую поездку ты берешь с собой любимые конфеты и однажды...» — написала Тарасова.

Ролик за несколько часов собрал более 2 миллионов просмотров и тысячи комментариев с комплиментами о поступке Тарасовой.

Рэпер познакомился с журналисткой Марией Тарасовой на одном из мероприятий. В 2018 году он сделал ей предложение на Мальдивах, а год спустя пара сыграла свадьбу. О беременности жены Тарасов сообщил в конце ноября 2022 года. А в марте 2023 года Мария Тарасова родила сына Ивана.