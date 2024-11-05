Звезда 90-х Овсиенко вернулась к гастролям по России

Певица Татьяна Овсиенко, которую ранее заподозрили в алкоголизме, вернулась к активным гастролям и ее райдер не содержит алкогольных напитков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Слухи о том, что у Овсиенко может быть зависимость от спиртного, появились в 2020 году, когда подруга рассказала, что артистку спаивает гражданский муж. После разговоры об этом подогрела психолог Елена Перелыгина, которая в эфире шоу «Мужское/Женское» заявила, что у Татьяны «лицо алкоголика». А не так давно певица появилась в странном виде на концерте в Краснодаре, где не смогла нормально спеть один из своих хитов. Однако Овсиенко отрицает все слухи о зависимости.

При этом 57-летняя исполнительница песен «Колечко», «Дальнобойщик» и «Женское счастье» последние годы почти не появлялась на публике, однако сейчас вернулась на сцену, активно выступая на концертах и корпоративах.

Стоимость выступления Овсиенко 700 тысяч, а райдер достаточно скромный. Певица требует два авто бизнес-класса, один номер люкс и шесть одноместных, в номерах должны быть чай, кофе, молоко и минералка.

В гримерке организаторы должны обеспечить наличие апельсинового, томатного и яблочного соков, поставить минералку, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай и сливки. Из еды певице нужны только нарезки: мясная, рыбная, сырная и овощная. Из дополнительных требований – пепельница, пишет Shot.

Также артистка настаивает, что весь ее коллектив должен получать по семь тысяч рублей суточных на каждого.

До конца года у Татьяны Овсиенко запланировано семь концертов, а для корпоративов в ноябре осталось всего три свободные даты, утверждает канал.